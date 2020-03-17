Siirt'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Son Dakika

Siirt'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

6 saat önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Siirt'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, System.String[]

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atik, Çanakkale Zaferi'nin uğruna çok ağır bedel ödenerek, yüz binlerce şehit ve gazinin kanlarıyla kazanılmış yüce milletin tarihe adını altın harflerle yazmış destan olduğunu belirtti.

Mesajında, bu sayede Türk Milletinin belirleyici bir rol oynadığını belirten Atik, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimiz hiçbir değerle ölçülmeyecek bu eşsiz fedakarlığınız, milletimizin kalbinde asırlar boyu yaşayamaya devam edecek ve asla unutulmayacaktır. Bu vatanın evlatları, tarih sahnesine çıktığı günden bugüne her türlü badireyi ve zorluğu, fedakarlıklarla, azimle, cesaretle atlatıp bağımsızlığını ve özgürlüğünü her şeye rağmen korumasını ve kollamasını bilmiştir. Canlarınızı feda ederek, bizlere vatan olarak bıraktığınız topraklar üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti devleti, ilelebet payidar kalacak, kutsal bayrağımız ebediyen semalarda dalgalanacaktır."

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:24 Kaynak: AA
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