Siirt'te 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

16.04.2022 13:50
Siirt'te 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Siirt'te bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, yakalanan şahsın cezaevine teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerince kent merkezi Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi üzerinde Siirt İlamat ve İnfaz Bürosu bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T. isimli şahıs yakalanmış, cezaevine teslim edilmek üzere Batman'a götürülmüştür" denildi. - SİİRT

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Kooperatif, İnfaz, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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