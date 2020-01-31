Siirt'te 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Siirt'te 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

6 saat önce

Siirt'te hakkında kasten öldürme suçundan 18 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Siirt'te 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı, System.String[]

Siirt'te hakkında kasten öldürme suçundan 18 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.


Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada JASAT, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin birlikte yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından hakkında 18 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.'nin yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Siirt'in Şirvan ilçesi Kırtepe köyü nüfusuna kayıtlı H.İ. yürütülen 3 aylık planlı ve titiz çalışmalar neticesinde, ikamet ettiği evine geleceğinin öğrenilmesi üzerine icra edilen operasyonla evinde yakalanarak göz altına alınmıştır. Yakalanan H.İ. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış olup, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT

Jandarma Suç Araştırma Timi, Siirt Valiliği, Şirvan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İngiltere'de iki kişide koronavirüs tespit edildi
Bitki çayı içirerek 100 bin liralık aracını çaldılar Otobüs, talihsiz kadını altına alıyordu! Kaza anı kamerada Yasak aşkını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Tuvalette silah zoruyla cinsel ilişkiye girdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 18:48:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]