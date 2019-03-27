Son Dakika Haberleri: Siirt'te 186 Bin 155 Seçmen Oy Kullanacak

Siirt'te 186 Bin 155 Seçmen Oy Kullanacak

1 saat önce

Siirt'te 186 bin 155 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Siirt'te 186 Bin 155 Seçmen Oy Kullanacak, System.String[]
Siirt'te 186 bin 155 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Siirtliler, merkez belediye başkanı, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

21 bin 849 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Siirt'te 186 bin 155 kayıtlı seçmen bulunuyor.

2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Siirt'te seçmen sayısı 21 bin 849 arttı.

Siirt'te kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 718 sandığın bulunduğu ilde bu seçimlerde 750 sandık kurulacak.

En fazla seçmen il merkezinde

Siirt'te en fazla seçmen ve sandık kent merkezinde bulunuyor.

93 bin 673 kayıtlı seçmenin bulunduğu kent merkezinde 311 sandık kurulacak.

12 sandık ve 2 bin 705 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Tillo ilçesinde olacak.


İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:


İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Merkez 311 93 bin 673

Baykan 66 15 bin 531

Eruh 76 11 bin 846

Kurtalan 143 35 bin 129

Pervari 67 15 bin 598

Şirvan 75 11 bin 673

Tillo 12 2 bin 705

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:06 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
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