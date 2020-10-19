Sivrice'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Sivrice'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2020 12:39
Sivrice'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı, System.String[]

Sivrice'de19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Sivrice'de19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Sivrice Cumhuriyet Ortaokulunun bahçesinde yeni tip koronavirü (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı törene, merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarları, kurum müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.Daha sonra muhtarlar, İlçe Kaymakamı Mustafa GÜL'ü makamında ziyaret etti.

Muhtarlar Günü, Cumhuriyet, Siirt, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivrice'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

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