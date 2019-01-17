Siirt'te 19 Kaçak Lastik Ele Geçirildi
26 dakika önce
Siirt kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 19 araç lastiği ele geçirildi.
Siirt
kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 19 araç lastiği ele geçirildi.
Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, merkez Cezaevi Kavşağı yakınlarında durumdan şüphelenilen bir araçta arama yapıldı. Aramada, değişik markalar ve ebatlarda 19 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen araç lastiği ele geçirildiği belirtildi. - SİİRT
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:39 Kaynak: İHA
Kanyonda Cesedi Bulunan Gencin, Son Görüntüsü Ortaya Çıktı
Buzlanan Yoldaki Trafik Kazası Faciayla Sonuçlandı! Uzman Çavuş ve Ailesi Hayatını Kaybetti
Böylesi İlk Kez Oluyor! Cezaevinin Ankesörlü Telefonuyla, Dolandırıcılık Yaptı
Ankara'daki Mobilyacılar Sitesinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var