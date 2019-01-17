Son Dakika Haberleri: Siirt'te 19 Kaçak Lastik Ele Geçirildi

Siirt'te 19 Kaçak Lastik Ele Geçirildi

26 dakika önce

Siirt kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 19 araç lastiği ele geçirildi.

Siirt'te 19 Kaçak Lastik Ele Geçirildi, System.String[]
Siirt kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 19 araç lastiği ele geçirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, merkez Cezaevi Kavşağı yakınlarında durumdan şüphelenilen bir araçta arama yapıldı. Aramada, değişik markalar ve ebatlarda 19 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen araç lastiği ele geçirildiği belirtildi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:39 Kaynak: İHA

Siirt, 3. Sayfa
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