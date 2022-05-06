Siirt'te 19 yılda 36 tesis hizmete alındı - Son Dakika

Siirt'te 19 yılda 432 milyon lira yatırımla 36 tesis hizmete girdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletin hizmetine sunuyor.

Bu kapsamda ülkede 1954 yılından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle sorumlu olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak milletin istifadesine sunmuş ve sunmaya da devam etmekte.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, özellikle modern sulama projelerinin ülke için son derece önem arz ettiğini belirtti.

Siirt'te proje ve planlama safhasında olan Garzan Projesi Sulaması Garzan Ünitesi ile 223 bin 410 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edileceğini ifade eden Yıldız, Güneydoğu'nun ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Siirt'te ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda kente 36 tesis ile 432 milyon liralık yatırım yaptıklarını aktardı.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Siirt'te inşaat aşamasında bir gölet olup proje ve planlama safhasında ise bir baraj ve 2 gölet bulunmaktadır. Siirt'e 2003 yılından bugüne kadar tamamladığımız 8 içmesuyu tesisi ile 205 bin 629 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan yıllık 26,49 milyon metreküp içmesuyu temin ediyoruz. Ayrıca Siirt'te taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 23 taşkın koruma tesisi ile 24 yerleşim yeri ve 30 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladık. Bir taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmekte. Siirt'te son 19 yılda 5 Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 2272 GWh enerji üretimi sağlıyor, kurulu gücü 792 bin 90 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize yalnızca enerji alanında yıllık 2 milyar 147 milyon lira katkı sunuyoruz."