Siirt'te 2 asker şehit 7 asker yaralı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Siirt Pervari'de, operasyona giden Jandarma personelimizin içinde bulunduğu zırhlı aracın virajı alamayarak uçuruma yuvarlandığı kazada 2 Jandarma'mız şehit oldu, 1'i ağır, 7 Jandarma'mız yaralandı. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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