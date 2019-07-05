Son Dakika Haberleri: Siirt'te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Siirt'te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu

5 dakika önce

Siirt'te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu.

Siirt'te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu, System.String[]
Siirt'te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, Siirt-Kurtalan karayolu Daşdöşü konutları yakınlarında bulunan iki ayrı noktada çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, haber verilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Siirt'te son zamanlarda fıstık ve tarım alanlarında yangınlarının sıkça yaşandığını belirten Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, çıkan yangınların hem toprak verimini düşürdüğünü, tespit edilirse yangın yakmanın büyük cezaları olduğunu da dile getirdi. Yılmaz, "Siirt'te 2 arazi yangını vardı. Vatandaşlara çağrımız, bu tür arazileri yakmasınlar buradaki hayvanlara yazık günahtır. Buradan tam olarak verim alamaz. Arazi sahiplerine ceza işlem uygulanırsa çok iyi olur. Arazi sahipleri ekini alıp gidiyor. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak yangınlara zamanında müdahale ediyoruz. Bir hafta içerisinde 62 yangına müdahale ettiğimiz günler oluyor" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:23 Kaynak: İHA
Siirt Belediyesi, Kurtalan, İtfaiye, Siirt, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yerde bulduğu cisim elinde patlayan çocuk ağır yaralandı Damat cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Bu kızı sana yar etmeyeceğim Polisin öldüğü yasak aşk cinayetinde astsubaya 10 yıl hapis! Hırsızlıktan yakalanan kadının savunması şaşkına çevirdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 18:29:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]