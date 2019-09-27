Son Dakika Haberleri: Siirt'te 2 bin 43 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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Siirt'te 2 bin 43 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

1 saat önce

Siirt 2 bin 43 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Siirt'te 2 bin 43 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, System.String[]

Siirt 2 bin 43 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Siirt- Kurtalan kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan iki araçta arama yapıldı.


Yapılan aramada 2 bin 43 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Emniyet Müdürlüğü, Kurtalan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:18 Kaynak: AA
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