Siirt'te 2 bin 43 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
1 saat önce
Siirt 2 bin 43 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:18 Kaynak: AA
Siirt 2 bin 43 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Siirt- Kurtalan kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan iki araçta arama yapıldı.
Yapılan aramada 2 bin 43 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
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