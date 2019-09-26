Son Dakika Haberleri: Siirt'te 2 bin 500 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Siirt'te 2 bin 500 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

46 dakika önce

Siirt'te 2 bin 500 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Siirt'te 2 bin 500 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, System.String[]

Siirt'te 2 bin 500 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinceEruh girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Bir zanlı hakkında işlem yapıldı.

Siirt, Eruh, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı: "Kayıtta mısın? Çekin beni"
Polis tarafından aranan 14 zanlı dumansız araç uygulamasında yakalandı Dumansız Araç projesinin ilk gününde en çok cezayı Kocaeli ödedi Ümit Nazlı Boyner, araçta sigara içenlere kesilen cezaları eleştirdi: Özel araba eşittir özel alan, kime ne?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 15:47:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te 2 bin 500 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]