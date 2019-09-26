Siirt'te 2 bin 500 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinceEruh girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Bir zanlı hakkında işlem yapıldı.