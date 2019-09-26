Siirt'te 2 bin 500 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
46 dakika önce
Siirt'te 2 bin 500 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:00 Kaynak: AA
Siirt'te 2 bin 500 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinceEruh girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Bir zanlı hakkında işlem yapıldı.
Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı: "Kayıtta mısın? Çekin beni" Polis tarafından aranan 14 zanlı dumansız araç uygulamasında yakalandı Dumansız Araç projesinin ilk gününde en çok cezayı Kocaeli ödedi Ümit Nazlı Boyner, araçta sigara içenlere kesilen cezaları eleştirdi: Özel araba eşittir özel alan, kime ne?