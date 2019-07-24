Son Dakika Haberleri: Siirt'te 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Siirt'te 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

4 dakika önce

Siirt kent merkezinde bir iş yerinde yapılan aramada 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt'te 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Siirt kent merkezinde bir iş yerinde yapılan aramada 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldığı belirtildi. - SİİRT
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:43 Kaynak: İHA
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