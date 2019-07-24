Siirt'te 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt kent merkezinde bir iş yerinde yapılan aramada 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt kent merkezinde bir iş yerinde yapılan aramada 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldığı belirtildi. - SİİRT

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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