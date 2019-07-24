Siirt'te 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi
4 dakika önce
Siirt kent merkezinde bir iş yerinde yapılan aramada 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Siirt kent merkezinde bir iş yerinde yapılan aramada 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi. Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:43 Kaynak: İHA
Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldığı belirtildi. - SİİRT
Aynı binada 3 saat arayla çıkan yangın korku yarattı Eski sevgilisi başkasıyla nişanlanan genç tapınakta intihar etti Tarlasında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaz'a dehşeti yaşattı