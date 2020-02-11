Siirt'te 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Siirt'te bir araçta yapılan aramada 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Siirt'te 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Siirt'te bir araçta yapılan aramada 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada aracın bazı bölmelerine gizlenmiş 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı" denildi. - SİİRT

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yasa dışı bahis vaadiyle 2 milyonluk vurgun yapan çete üyeleri, birbirlerini parayla dövdü
Çocuklarını silahla tehdit edip "sizi öldüreceğim" diyen anneye velayet verildi Kadir Şeker'in dershane arkadaşı: Olayı duyunca bunu sadece Kadir yapabilir dedim Park cezası alan kadın sürücü, polise "Seninle pis uğraşacağım" diyerek tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 22:55:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]