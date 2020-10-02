Siirt'te 2 futbolcu ve yardımcı antrenörün korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Siirt'te 2 futbolcu ve yardımcı antrenörün korona virüs testi pozitif çıktı

- Siirt'te 2 futbolcu ve yardımcı antrenörün korona virüs testi pozitif çıktı Misli.com TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Siirt İl Özel İdarespor'da 2 futbolcu ve yardımcı antrenörün korona virüs testi pozitif çıktı.

- Siirt'te 2 futbolcu ve yardımcı antrenörün korona virüs testi pozitif çıktı

SİİRT - Misli.com TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Siirt İl Özel İdarespor'da 2 futbolcu ve yardımcı antrenörün korona virüs testi pozitif çıktı. Siirt İl Özel İdarespor Kulüp Başkanı Hıfzullah Canpolat, takım için vatandaşlardan dua istedi.

Misli.com TFF 3. Lig 4 Grupta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, hafta sonu Bursa Yıldırımspor ile oynayacağı maç hazırlıklarını sürdürürken yapılan korona virüs testinde yardımcı antrenör Mahmut Işık, orta saha oyuncusu Necati Baş ve sağ açık oyuncusu Oğuzhan Baykal'ın test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Yapılacak karşılamalar öncesi teknik heyet ve takımın korona virüs testinden geçirildiğini açıklayan Siirt İl Özel İdarespor Kulüp Başkanı Hıfzullah Canpolat, aldıkları tüm tedbirlere rağmen takımın korona virüsten kurtulamadığını açıkladı. 4 Ekim Pazar günü Bursa Yıldırımspor ile karşılaşacaklarını belirten Başkan Canpolat, "Bursa Yıldırımspor maçı hazırlıklarımızı tamamladık. Ancak dünya genelinde yaşanan salgın hastalık ne yazık ki bizleri de etkiledi. Bilindiği üzere daha önce 10 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştı ve bundan ötürü iki maçımız ertelenmişti. Kulüp olarak bir dizi ciddi önemler aldık ve almaya devam ediyoruz. Buna rağmen en son yapılan test sonuçlarında yardımcı antrenör Mahmut Işık ve iki futbolcumuzun testi pozitif çıktı. Ancak yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalarımız devam ediyor ve takımın moral seviyesini üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda hemşerilerimizden dualarını eksik etmemelerini istiyoruz. Hedefimiz çıkacağımız her maçı kazanıp halkımıza armağan etmektir" dedi.

Siirt'te 2 futbolcu ve yardımcı antrenörün korona virüs testi pozitif çıktı
Siirt'te 2 futbolcu ve yardımcı antrenörün korona virüs testi pozitif çıktı
Siirt'te 2 futbolcu ve yardımcı antrenörün korona virüs testi pozitif çıktı
Siirt'te 2 futbolcu ve yardımcı antrenörün korona virüs testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbolcu, Bursa, Siirt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Siirt'te 2 futbolcu ve yardımcı antrenörün korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor

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