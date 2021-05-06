Siirt'te 2 günde 1500 ihtiyaç sahibine evinde ödeme yapıldı - Son Dakika

Siirt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 günde 1500 ihtiyaç sahibine evinde ödeme yapıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli Mustafa Baytur, 2 günde 1500 kişiye ödeme yapıldığını söyledi.

"Tam kapanma sürecinde toplam 5 milyon lira dağıtılacak. Dul, asker, öksüz, yetim aylıklarının dağıtımı da başladı. Şu an tüm ekipler mahallelere dağılmış vatandaşlara ödemeleri yapıyor." diyen Baytur, ödemeleri vatandaşların adreslerine ulaştırdıklarını kaydetti.

Vatandaşlar da aylık ile ödemeleri kendilerine ulaştıran ekiplere teşekkür etti.