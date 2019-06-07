Siirt'te 2. Kattan düşen çocuk yaralandı
1 saat önce
Siirt'te 2. Kattan düşen çocuk yaralandıSİİRT - Siirt'in evlerinin 2. Katından düşen kız çocuğu yaralandı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:23 Kaynak: İHA
'te 2. Kattan düşen çocuk yaralandı
SİİRT - Siirt'in evlerinin 2. Katından düşen kız çocuğu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Siirt Alan Mahallesinde meydana geldi. 5 yaşındaki Havin
Atlağ müstakil olan evlerinin 2. Katından düşerek yaralandı. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Atlağ, ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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