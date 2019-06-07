Son Dakika Haberleri: Siirt'te 2. Kattan düşen çocuk yaralandı
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Siirt'te 2. Kattan düşen çocuk yaralandı

1 saat önce

Siirt'te 2. Kattan düşen çocuk yaralandıSİİRT - Siirt'in evlerinin 2. Katından düşen kız çocuğu yaralandı.

Siirt'te 2. Kattan düşen çocuk yaralandı
SİİRT - Siirt'in evlerinin 2. Katından düşen kız çocuğu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Siirt Alan Mahallesinde meydana geldi. 5 yaşındaki Havin Atlağ müstakil olan evlerinin 2. Katından düşerek yaralandı. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Atlağ, ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Siirt'te 2. Kattan düşen çocuk yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:23 Kaynak: İHA
Siirt, 3. Sayfa
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