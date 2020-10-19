Dini duyguları istismar edilen 2 kişi 129 bin lira dolandırıldı - Son Dakika

Dini duyguları istismar edilen 2 kişi 129 bin lira dolandırıldı

19.10.2020 11:59

Dini duyguları istismar edilen 2 kişi 129 bin lira dolandırıldı Siirt'te internetten bir firma ile irtibata geçen 2 kişi prefabrik ev yapmak istedi.

Dini duyguları istismar edilen 2 kişi 129 bin lira dolandırıldı

SİİRT - Siirt'te internetten bir firma ile irtibata geçen 2 kişi prefabrik ev yapmak istedi. Firma yetkilileri ile görüşen 2 kişi, dini duyguları istismar edilerek 129 bin lira dolandırıldı.

Siirt'te internette buldukları bir firmayla irtibata geçen Levent Baran ve Şükrü Aybek, firma yetkililerine prefabrik ev yaptırmak istediklerini söyledi. Talep üzerine Siirt'e gelen firma yetkilileri Özcan K., Mustafa K. ve Abdullah K., Baran ve Aybek'e prefabrik evlerin her birinin maliyetinin 120 bin lira olduğunu iletti. Sözde yetkililer daha sonra Baran ve Aybek ile görüşerek yapılacak evin kurulacağı yeri inceledi. Yer incelemesinin ardından sözde firma yetkilileri, her bir prefabriğin maliyetinin 120 bin lira olduğunu belirterek, ön ödeme talep ettiler. Talep üzerine Levent Baran 79 bin lira, Şükrü Aybek ise 50 bin lira ödeme yaptı. Ödemeyi alan firma yetkilileri Özcan K., Mustafa K. ve Abdullah K., çalışmaya başlayacağını belirtip, İstanbul'a döndü. Baran ve Aybek, bir süre sonra firma yetkililerini telefonla arayıp ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladı.

Görüşmede Kur'an-ı Kerim'i kısa şekilde okumayı göstermişler

79 bin lira dolandırıldığını belirten Levent Baran, yetkililerden bu dolandırıcıların yakalanmasını ve başka vatandaşların mağdur olmamasını istediğini söyledi. Baran, "Şirketimizin arazisine prefabrik ev yapmak için internetten bir şirketle anlaştık. Dolandırıcı Özcan K., Mustafa K. ile tanıştık. Biz projelerde anlaştık. 118 bin liraydı bizimki, 79 bin lirasını biz havale yaptık oğlu Abdullah K.'nın adına bu şekilde kimse gelmedi. Sadece temelimizi attılar kayıplara karıştılar. Özcan K. bize bu işi yaptırırken daha önce haberlerde Kur'an-ı Kerim'i kısa şekilde okutmayı gösterdi. Dini istismar etti. Biz bu işten zarar gördük. Biz 79 bin lira zarar gördük. Bizim amacımız bizim gibi başka insanlar zarar görmesin bütün yetkililere buradan duyuruyoruz lütfen bu işin peşini bırakmasınlar biz gereken adli başvurularımı yaptık. Özellikle bu dolandırıcılara vatandaşlarımız inanmasın" dedi.

50 bin lira dolandırıldığını belirten Şükrü Aybek adlı vatandaş ise "Bir firmayla internetten bulup anlaştık. Dolandırıcı Özcan K. ve Mustafa K. adında iki dolandırıcı ile tanıştık, bilmiyorduk. Geldiler temelimizi attılar. Temelimizi yaptıktan sonra peşinat istediler 50 bin lira, peşinatı da ödedik. Dekontlar bizde duruyor. Daha sonra prefabrik malzemeleri gelip kurmalarını istedik, getireceklerini söylediler bir hafta sonra. Bir hafta sonra bunlardan hiç haber alamadık. Telefonları kapalı, adreslerine gittik boş bir arazi çıktı. Tam dolandırıcı çıktılar bildiğiniz gibi. Zarara girdik birkaç kişiyiz. Daha fazla kişi de dolandırılmış. Başka kişilerin dolandırılmaması için yetkililerden yardım bekliyoruz. Yakalanmalarını istiyoruz ve cezalandırılmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Dini duyguları istismar edilen 2 kişi 129 bin lira dolandırıldı
Dini duyguları istismar edilen 2 kişi 129 bin lira dolandırıldı
Dini duyguları istismar edilen 2 kişi 129 bin lira dolandırıldı
Dini duyguları istismar edilen 2 kişi 129 bin lira dolandırıldı
Dini duyguları istismar edilen 2 kişi 129 bin lira dolandırıldı
Dini duyguları istismar edilen 2 kişi 129 bin lira dolandırıldı
Dini duyguları istismar edilen 2 kişi 129 bin lira dolandırıldı
Dini duyguları istismar edilen 2 kişi 129 bin lira dolandırıldı
Dini duyguları istismar edilen 2 kişi 129 bin lira dolandırıldı
Dini duyguları istismar edilen 2 kişi 129 bin lira dolandırıldı

Dolandırıcı, Prefabrik, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dini duyguları istismar edilen 2 kişi 129 bin lira dolandırıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Yargıtay, çalıştığı şarküterinin önlüğünü giymeyen işçinin tazminatsız kovulmasına hükmetti Selçuk Şahin F.Bahçe'de göreve başladı mı? Göztepe maçı sonrası dikkat çeken kare Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi
Kendisini takip ederek taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Bacağıma elledi, şikayetçiyim Kendisini takip ederek taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Bacağıma elledi, şikayetçiyim         
12:22
Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu         
11:39
Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor         
11:15
Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde         
11:13
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor         
10:05
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi         
08:26
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu         
08:05
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 12:50:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dini duyguları istismar edilen 2 kişi 129 bin lira dolandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei