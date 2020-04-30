Siirt'te 2 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Siirt'in Şirvan ilçesinde 2 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Ormanbağı ve Karaca köylerinde Kovid-19 testi pozitif çıkan vaka ve bunların bazı kişilerle teması olduğunun tespit edildiği belirtildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun her iki köye 14 gün giriş ve çıkışların yasaklanmasına ve buralarda karantina uygulanmasına karar verdiği aktarılan açıklamada, köylerdeki vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçları için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.