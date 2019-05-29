Son Dakika Haberleri: Siirt'te 2 köy ve 2 mahalle özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Siirt'te 2 köy ve 2 mahalle özel güvenlik bölgesi ilan edildi

32 dakika önce

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı 2 köy ve 2 mahalle, 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Siirt'te 2 köy ve 2 mahalle özel güvenlik bölgesi ilan edildi, System.String[]
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı 2 köy ve 2 mahalle, 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Baykan ilçesine bağlı olan Aydınlar ve Korucu mahalleleri ile Meşelik ve Ardıçdalı köyü kırsal bölgelerinin 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Milli güvenlik ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5542 İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ile 2565 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 15 gün süreyle 29 Mayıs 2019 ile 12 Haziran 2019 tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın, can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmesi yasaklanmıştır" denildi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:13 Kaynak: İHA
Baykan, Siirt, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


A Milli Takım'da Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı 11 yaşındaki kız annesinin scooterını çalmak isteyen hırsızı yumruklayarak kaçırdı Guti'den flaş karar! Beşiktaş'tan ayrılıyor 200 yıllık bulgur kazanına baha biçilemiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 13:45:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te 2 köy ve 2 mahalle özel güvenlik bölgesi ilan edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]