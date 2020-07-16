Siirt'te 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu - Son Dakika

Siirt'te 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 2 Polis Özel Harekat personelinin müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 2 Polis Özel Harekat personelinin müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal ÖZCAN 2020-23 Operasyonu' kapsamında, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.10 sıralarında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personelimiz yaralanmış, yaralı personelimiz helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Ağır yaralanan 2 polis memurumuz h

(İHA)astanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yararlılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siirt'te 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu - Son Dakika
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