Son Dakika Haberleri: Siirt'te 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Siirt'te 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

55 dakika önce

Siirt'in Eruh ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'te 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
Siirt'in Eruh ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Eruh ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyonlar devam etmektedir" denildi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:28 Kaynak: İHA
Eruh, PKK, Siirt, 3. Sayfa
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