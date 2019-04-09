Son Dakika Haberleri: Siirt'te 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Siirt'te 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

1 saat önce

Siirt'in Eruh ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'te 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
Siirt'in Eruh ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Eruh ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:21 Kaynak: İHA
Eruh, Siirt, PKK, Güncel
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