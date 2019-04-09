Siirt'te 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
1 saat önce
Siirt'in Eruh ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:21 Kaynak: İHA
'in Eruh
ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK
'lı terörist etkisiz hale getirildi. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Eruh ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyonlar devam etmektedir" denildi.
(İHA)
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