Son Dakika Haberleri: Siirt'te 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Siirt'te 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

3 dakika önce

Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiSİİRT - Siirt'in Eruh ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

SİİRT - Siirt'in Eruh ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Eruh ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:39 Kaynak: İHA
Eruh, PKK, Siirt, Yerel
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