Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: "Siirt Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH Timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:56 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "Siirt Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH Timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" - SİİRT
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