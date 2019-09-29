Son Dakika Haberleri: Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

35 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "Siirt Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH Timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: "Siirt Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH Timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" - SİİRT

İçişleri Bakanlığı, Baykan, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:56 Kaynak: İHA
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