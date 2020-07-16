Siirt'te 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat yaralandı - Son Dakika

Siirt'te 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat yaralandı

İçişleri Bakanlığı, Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon kapsamında 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personelinin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Siirt- Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon kapsamında 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personelinin yaralandığını açıkladı.


İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal ÖZCAN 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.10 sıralarında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesi'ne sevk edilmiştir" denildi. - ANKARA

Jandarma, Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 01:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siirt'te 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat yaralandı - Son Dakika
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00:29
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