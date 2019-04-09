Siirt'te 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
1 saat önce
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:17 Kaynak: AA
'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.
Hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.
Kimse Karşılamaya Gelmedi! Theresa May'in Zor Anları
İstanbul'da İtiraz Edilen 57 Sandıktan 51'inin Sayımı Tamamlandı! İşte Son Durum
AİHM Yargıçlığına Doçent Saadet Yüksel Seçildi
İzmir İçin Sarı Alarm! Meteoroloji Tarih Verip Uyardı