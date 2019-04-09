Son Dakika Haberleri: Siirt'te 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Siirt'te 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

1 saat önce

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'te 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:17 Kaynak: AA
Eruh, Siirt, Güncel
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