Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Tillo ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:57 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Tillo ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Siirt'in Tillo ilçesinde bağlı Çınarlısu Ko¨yu¨ kırsalında, I·l Jandarma Komutanlığı'nca yapılan 'Şehit Güvenlik Korucusu Res¸it Koçak 2019-07 Operasyonu'nda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada
teröristlerden birinin 'Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle 'Turuncu Kategori'de yer alan so¨zde Şeyhömer Dağı grubu alan sorumlusu 'Ferman Gabar' kod adlı Naif Maral olduğu kaydedildi.
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