Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
İçişleri Bakanlığından, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:42 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığından, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
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