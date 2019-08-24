Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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