Son Dakika Haberleri: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığından, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığından, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Baykan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:42 Kaynak: AA
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