Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
17 dakika önce
SİİRT'in Baykan ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:34 Kaynak: DHA
SİİRT'in Baykan
ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt
'in Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon düzenlenediği, 2 teröristin operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği aktarıldı.
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