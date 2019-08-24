Son Dakika Haberleri: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

17 dakika önce

SİİRT'in Baykan ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
SİİRT'in Baykan ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon düzenlenediği, 2 teröristin operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği aktarıldı.


Baykan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:34 Kaynak: DHA
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Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
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