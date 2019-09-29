Son Dakika Haberleri: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Haber

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

55 dakika önce

Siirt'in Baykan kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Siirt'in Baykan kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

Baykan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki kardeşe kurşun yağdıran, birini öldüren zanlıdan şoke eden sözler: Herkes kendine dikkat edecek
Çin polisi eski belediye başkanının evinde 13.5 ton altın buldu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: İstanbul'da deprem sonrası 77 binada ağır hasar tespit edildi Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Kıbrıs' açıklaması: Atılan adımların başarılı olma şansı yoktur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 03:00:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]