Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Siirt'in Baykan kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:04 Kaynak: AA
Siirt'in Baykan kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.
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