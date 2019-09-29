Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi, bölgede operasyonlar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:15 Kaynak: İHA
Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi, bölgede operasyonlar devam ediyor.
(İHA)
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