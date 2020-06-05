Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca, Siirt kırsalında İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, Mardin ve Siirt'te bugün gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilerek bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.