Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından, "Hafta sonu mesaisine devam. Siirt Eruh Ciraf'ta 2 terörist, kahraman jandarmamızın operasyonunda etkisiz." paylaşımında bulundu.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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