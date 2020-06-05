Siirt'te 2 terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika

Siirt'te 2 terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi (2)
SİİRT'in Baykan ilçesi kırsalında göçerlerden erzak temin etmeye çalışdığı belirlenen 2 terörist, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.
SİİRT'in Baykan ilçesi kırsalında göçerlerden erzak temin etmeye çalışdığı belirlenen 2 terörist, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.Baykan ilçesi Veysel Karani beldesi Gümüşkaş köyü bölgesinde (Siirt-Bitlis- Batman sınır üçgeninde) 04 Haziran'da İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, 2 teröristin bölgedeki göçerlerden erzak temin etmeye çalıştığı belirlendi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 3 jandarma komando, 2 jandarma asayiş komando, 2 güvenlik korucusu timiyle 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020/01 Operasyonu' başlatıldı. Operasyon kapsamında 2 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi. Operasyonda teröristlere ait 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 9 tüfek şarjörü, 1 termal silah dürbünü ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 10:33 Kaynak: DHA
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