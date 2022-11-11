İntihar ettiği öne sürülen kız çocuğunun silahla öldürüldüğü belirlendi - Son Dakika
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İntihar ettiği öne sürülen kız çocuğunun silahla öldürüldüğü belirlendi

11.11.2022 12:01

Siirt'in Pervari ilçesinde 2 yıl önce intihar ettiği iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğunun silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Kız çocuğunu öldüren 16 yaşındaki M.G.'nin olaya intihar süsü verdiği ve tutuklandığı öğrenildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde 2 yıl önce intihar ettiği öne sürülen 14 yaşındaki kız çocuğunun silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 28 Mayıs 2020'de ilçeye bağlı Çemikari Yaylası'nda B.E'nin ateşli silahla intihar ettiği iddiasına ilişkin çalışma yaptı.

İNTİHAR SÜSÜ VERİLMİŞ

Kapsamlı araştırma ve kriminal incelemeler sonucunda olayın intihar olmadığını tespit eden ekip, maktulün hayvanları otlatmak amacıyla yaylaya gittiği sırada M.G. (16) tarafından ateşli silahla öldürüldüğü ve olaya intihar süsü verildiğini belirledi.

KATİL TUTUKLANDI

Pervari Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı çıkarılan M.G, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak Diyarbakır Çocuk Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: AA
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Pervari, Siirt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İntihar ettiği öne sürülen kız çocuğunun silahla öldürüldüğü belirlendi - Son Dakika

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