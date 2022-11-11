İntihar ettiği öne sürülen kız çocuğunun silahla öldürüldüğü belirlendi

EYT şartlarını sağlayan kaç kişi var? Bakan Bilgin ilk kez rakam telaffuz etti

Aynı evde bulunan 5 cesetle ilgili sır perdesi aralanıyor! Ortada vahim bir iddia var

Siirt'in Pervari ilçesinde 2 yıl önce intihar ettiği öne sürülen 14 yaşındaki kız çocuğunun silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 28 Mayıs 2020'de ilçeye bağlı Çemikari Yaylası'nda B.E'nin ateşli silahla intihar ettiği iddiasına ilişkin çalışma yaptı.

İNTİHAR SÜSÜ VERİLMİŞ

Kapsamlı araştırma ve kriminal incelemeler sonucunda olayın intihar olmadığını tespit eden ekip, maktulün hayvanları otlatmak amacıyla yaylaya gittiği sırada M.G. (16) tarafından ateşli silahla öldürüldüğü ve olaya intihar süsü verildiğini belirledi.

KATİL TUTUKLANDI

Pervari Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı çıkarılan M.G, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak Diyarbakır Çocuk Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.