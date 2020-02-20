Siirt'te 20 yaşındaki çoban ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 20 yaşındaki çoban ölü bulundu - Son Dakika

Siirt'te 20 yaşındaki çoban ölü bulundu

6 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinde hayvanları otlatan 20 yaşındaki genç çoban arazide ölü bulundu.

Siirt'te 20 yaşındaki çoban ölü bulundu, System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesinde hayvanları otlatan 20 yaşındaki genç çoban arazide ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çavuşlu köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Ercan U. (20), hayvanları otlatmak için evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde hayvanların eve yalnız geri döndüğünü gören köylüler, arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucunda yerde hareketsiz halde bulunan Ercan U.'nun kayalıktan düşerek ölmüş olabileceği tahmin ediliyor. Ercan U.'nun cenazesi, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Pervari, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Leyla'nın ölümüyle ilgili davada gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı
18 yıldır kayıp olan adamın, annesi ve kardeşleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Kına gecesinde damadını öldüren kayınpederden kan donduran ifade: Öldürmek için fırsat kolluyordum Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 05:55:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te 20 yaşındaki çoban ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]