Son Dakika Haberleri: Siirt'te 200 Kişilik Bir Grup AK Parti'ye Katıldı

Siirt'te 200 Kişilik Bir Grup AK Parti'ye Katıldı

40 dakika önce

Siirt'te 200 Kişilik bir grup AK Parti'ye katıldıSİİRT - 31 Mart yerel seçimlere kısa bir süre kala, Siirt'te 200 kişilik bir grup AK Parti'ye katıldı.

Siirt'te 200 Kişilik Bir Grup AK Parti'ye Katıldı, System.String[]
Siirt'te 200 Kişilik bir grup AK Parti'ye katıldı

SİİRT - 31 Mart yerel seçimlere kısa bir süre kala, Siirt'te 200 kişilik bir grup AK Parti'ye katıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi eski Merkez İlçe Başkanı Edip Atlağ Başkanlığında Yeni Mahalle de toplanan kalabalık Ak Partiye katıldı.
Bin 500 oyları olduklarını belirten Eski Merkez ilçe başkanı Edip Atlağ, Atlağ ailesi olarak Ak Partiye katıldıklarını belirtti.
Atlağ, "Cumhur ittifakından kapsamında desteklerimiz Ali İlbaş'dır. Hükümetimizin yayındayız. Genel başkanımızın talimatıyla Atlağ ailesi olarak tüm desteklerimiz Ali İlbaş'dır. Katılımımız yaklaşık 200 kişiye yakınız. Eski yönetimdeki arkadaşlarla beraber Ak Parti Siirt Belediye Başkan adayını destekliyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:21 Kaynak: İHA

Siirt, AK Parti, Genel
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