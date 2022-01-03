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Siirt'te 21 kilo 260 gram eroin ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Siirt'te 21 kilo 260 gram eroin ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

03.01.2022 16:31
Siirt'te 21 kilo 260 gram eroin ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 21 kilo 260 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 21 kilo 260 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince, Baykan ilçesi Veysel Karani uygulama noktasında durdurulan, E.N. idaresindeki araçta yapılan aramada, 21 kilo 260 gram eroin maddesi ele geçirildi. Organizasyonu tüm yönleriyle açığa çıkarmak amacıyla, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, uyuşturucu maddeyi İran'dan temin eden, İran uyruklu A.Y. ve H.A. isimli şahısların tespit edildiği bildirildi. İran uyruklu şahısların yakalanması İçin çalışmaların devam etmekte olduğu belirtilen açıklamada, "Ele geçirilen uyuşturucu maddeyi İstanbul'dan teslim almaya gelen S.Ç. isimli şahıs, üzerinde 5 bin 500 dolar, 2 bin 500 euro ve 3 bin 500 lira ile yakalanmış, organizasyonun İstanbul'daki sorumlusu olan N.D. isimli şahsın tespiti de yapılarak, aranması devam etmektedir" denildi.

Gözaltına alınan E.N. ve S.Ç. isimli şahıslar adli makamlarca tutuklanırken, firari olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam etmekte olduğu kaydedildi. - SİİRT

Siirt'te 21 kilo 260 gram eroin ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı
Siirt'te 21 kilo 260 gram eroin ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı
Siirt'te 21 kilo 260 gram eroin ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı
Siirt'te 21 kilo 260 gram eroin ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Siirt, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 21 kilo 260 gram eroin ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te 21 kilo 260 gram eroin ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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