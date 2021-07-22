Siirt'te 21 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince farklı tarihlerde yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Siirt'in Kurtalan ilçe karayolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada 21 kilogram 420 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, il emniyet müdürlüğünün narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 05-22 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; Siirt'in Kurtalan ilçesi karayolu Kilit-1 üzerinde durdurulan bir araç içerisinde bulunan, F.A., E.Ç. ve B.B. isimli şahıslardan 21 kilo 420 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs tutuklanmış, 2 şahıs serbest bırakılmıştır. Ekiplerce kent merkezinde yapılan kontrollerde, V.T. isimli şahsın üzerinden 4,40 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Siirt'in Eruh ilçesi karayolu üzerinde durdurulan bir araç içerisinde bulunan M.S. ve S.K. isimli şahıslardan, ayakkabı sileceği içerisine gizlenmiş 4 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Kent merkezi Kooperatif Mahallesi üzerinde yapılan kontrollerde B.S. isimli kadın şahısta 1,63 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

(Selami Deniz/İHA)