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Siirt'te 22 sikke ele geçirildi

6 saat önce

Siirt'te bir araçta 22 sikke ve dedektör ele geçirildi.

Siirt'te 22 sikke ele geçirildi, System.String[]

Siirt'te bir araçta 22 sikke ve dedektör ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önleyici hizmet devriye faaliyeti sırasında şüpheli bir araç durduruldu.

Araçta ve içerisindeki 2 şüphelinin üst aramasında 22 sikke ve dedektör bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Siirt, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:56 Kaynak: AA
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