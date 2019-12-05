Siirt'te 22 sikke ele geçirildi
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Siirt'te bir araçta 22 sikke ve dedektör ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:56 Kaynak: AA
Siirt'te bir araçta 22 sikke ve dedektör ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önleyici hizmet devriye faaliyeti sırasında şüpheli bir araç durduruldu.
Araçta ve içerisindeki 2 şüphelinin üst aramasında 22 sikke ve dedektör bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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