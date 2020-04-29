Siirt'te 23 hırsızlık olayı aydınlatıldı - Son Dakika

Siirt'te 23 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terörle mücadele başta olmak üzere meydana gelen olayların aydınlatılmasında ve faillerinin yakalanmasına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Son 6 aylık dönem içerisinde 23 hırsızlık olayı kısa bir süre içerisinde aydınlatılmış, hırsızlık suçunu işlediği tespit edilen 47 şüphelinin 11'i tutuklanmış, 21'i adli kontrol 15 kişi serbest bırakılmış. Ayrıca 12'si nitelikli suçlar olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli Jandarma Genel Komutanlığı Adli Kolluk Bilişim Sistemlerinden faydalanılarak yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."