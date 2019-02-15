Son Dakika Haberleri: Siirt'te 23 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Siirt'te 23 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

53 dakika önce

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle Şirvan'da 13, Pervari'de 8, Eruh'ta ise 2 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kara yollarının ulaşım ağında yer alan Şirvan'ın Cevizlik bölgesinde Karayolları 94. Şube Şefliği ekiplerince ana yol ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:39 Kaynak: AA

Şirvan, Kar, Siirt, Güncel
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