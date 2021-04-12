Siirt'te 23 kursiyere uygulamalı girişimcilik sertifikası verildi - Son Dakika

Siirt'te uygulamalı girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlayan 23 kursiyere sertifika verildi.

Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA), AB destekli 15-29 yaş arası gençlerin işgücü piyasasına entegrasyonuna yönelik yürüttüğü uygulamalı girişimcilik eğitimleri tamamlandı.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Kariyer Araştırma Planlama ve Uygulama Merkezinde düzenlenen sertifika dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, projenin yürütülmesinde emeği geçenleri kutladı.

Projenin bölgenin istihdamına katkı sağlayacağını belirten Şındak, "Üniversite olarak paydaşlarımızla iş birliği içeresinde çalışarak istihdama yönelik çalışmaları daima destekledik. DİKA ile daha önce de Küçükbaş Hayvan Sperma Payetleme Birimi Projesini hayata geçirdik. DİKA ile yürüttüğümüz uygulamalı girişimcilik eğitimine katılan tüm girişimci adayı gençlerimizi kutluyor, yollarının açık olmasını diliyorum." dedi.

Törenin ardından katılımcılara sertifikaları verildi.

Törene, DİKA Genel Sekteri Ahmet Alanlı, KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, üniversite yetkilileri ve öğrenciler katıldı.