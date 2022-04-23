Siirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği - Son Dakika
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Siirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

23.04.2022 15:46
Siirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

Siirt Millet Bahçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Siirt Millet Bahçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen "Çevre ve Çocuk Şenliği" temalı etkinlikte çocuklara, çuval yarışı ve palyaçoların gösterileri sunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Raci Bülbül, çocukların bayramını kutladı, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Etkinlik, atık malzemelerden geri dönüşümle kazandırılan ürünlerin tanıtımı ve çocuklara çeşitli hediyelerin dağıtılmasıyla sona erdi.

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Siirt, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği - Son Dakika


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