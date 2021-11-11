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Siirt'te 231 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Siirt'te 231 bin fidan toprakla buluştu

11.11.2021 22:58

Siirt'te 231 bin fidan toprakla buluştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Siirt'te 231 bin fidan toprakla buluştu.

Siirt'te 231 bin fidan toprakla buluştu

SİİRT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Siirt'te 231 bin fidan toprakla buluştu.

Tüm Türkiye'de gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Siirt Polis Özal Harekat Atış Noktası alanında 231 bin fidan toprakla buluştu. Düzenlenen fidan dikim programına Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, kurum müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Saatler 11.11'i gösterdiğinde toplu olarak fidan dikimine geçildi. İl genelinde toplam 231 bin fidan aynı anda dikildi. Siirt genelinde 231 bin fidanın toprakla buluşturulmasının mutluluk verici olduğunu belirten 9. sınıf öğrencisi Havin Aksu, doğa ve yeşilliklerin var oldukça insanların hayat bulacağını belirterek herkesin bir fidan dikmesi gerektiğini söyledi. Aksu, "Bugün arkadaşlarımızla birlikte fidan dikmeye geldik. Çok sevinçliyiz" dedi.

Şehmuz Gergen adlı öğrenci ise, "Arkadaşlarımızla bugün fidan dikme etkinliğine geldik. Fidanları toprakla buluşturduğumuz için çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Çocuklara çevre bilincini geliştirmek için bir dikili ağacı olması adına bugün ağaç dikme için Polis Özal Harekat Atış Noktasında fidanları toprakla buluşturduklarını söyleyen Siirt Orman İşletme Müdürü Hüseyin Yaklav, "Bakanlığımız ve genel müdürlüğümüzce 81 ilde gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' programı kapsamında Siirt ilimizde atış alanında valimizin ve kurum müdürlerinin, öğrencilerimizin katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenliyoruz. 350 bin civarında fidan dikmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Siirt'te 231 bin fidan toprakla buluştu
Siirt'te 231 bin fidan toprakla buluştu
Siirt'te 231 bin fidan toprakla buluştu
Siirt'te 231 bin fidan toprakla buluştu

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Milli, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siirt'te 231 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te 231 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika
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