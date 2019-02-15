Siirt'te 24 Köy Yolu Kardan Kapandı
20 dakika önce
Siirt'te 24 köy yolu kardan kapandıSiirt'in Pervari, Şirvan, Eruh ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.
Siirt
'te 24 köy yolu kardan kapandı
Siirt'in Pervari
, Şirvan
, Eruh
ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.
Siirt genelinde dün gece başlayan kar yağışı, etkisini arttırarak sürdürüyor. Yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışının etkili olduğu Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerine bağlı 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:59 Kaynak: DHA
Bayram İkramiyeleri ve Bakım Desteğiyle Emekliler Çifte Kazanç Sağlayacak
Müge Anlı "Hayatımın En Zor Programı" Deyip Cesedin Tandırda Yakıldığı Cinayetin Detaylarını Anlattı
Yol Ortasında Tekme Tokat Kavga! Yolcular Her Şeyi Kaydetti
Jet Kazasında Hayatını Kaybeden Mina Başaran'ın Nişanlısı Murat Gezer'den, Yürekleri Yakan Paylaşım