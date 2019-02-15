Son Dakika Haberleri: Siirt'te 24 Köy Yolu Kardan Kapandı

Siirt'te 24 Köy Yolu Kardan Kapandı

20 dakika önce

Siirt'te 24 köy yolu kardan kapandıSiirt'in Pervari, Şirvan, Eruh ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'te 24 köy yolu kardan kapandı

Siirt'in Pervari, Şirvan, Eruh ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt genelinde dün gece başlayan kar yağışı, etkisini arttırarak sürdürüyor. Yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışının etkili olduğu Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerine bağlı 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:59 Kaynak: DHA

Eruh, Şirvan, Pervari, Siirt, Güncel
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