Siirt'te 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Siirt'te, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla toplantı düzenlendi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesine yönelik kurumlar arası koordinasyon, işbirliğinin geliştirilmesi, toplumsal farkındalık, kadına karşı şiddetle mücadelede etkin rol alınması ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarla her alanda mücadele yürütüldüğünü dile getiren Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Kadına yönelik şiddet hiç kimsenin kabul edemeyeceği önemli bir meseledir. Mevzuat olarak uygulama olarak ülkemizde çok önemli işler yapıldı. Ülkemizdeki bu konuda mevzuat, teşkilatlanma ve farkındalık çalışmalarına paralel olarak yine Siirt'te de çok yoğun çalışmalar yürüttüğünü görebiliyoruz. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade edebilirim ki Siirt'teki bütün ilgili birimler kamu kurumları görevlerini çok iyi bir şekilde yerine getirmektedir."

Hacıbektaşoğlu, konunun toplum olarak sahiplenmesini önemsediklerini ve tüm kamu kurum, önleyici kolluklar birimleri, öğretmen ve muhtarlarla topyekun bir mücadele ile şiddetin önüne geçilebileceğini kaydetti.