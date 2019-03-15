Siirt'te 25 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Siirt'te kar yağışı nedeniyle 25 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.
Siirt
'te kar yağışı nedeniyle 25 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde şiddetlenen kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle Pervari
'de 18 köy ve bir mezra, Şirvan
ilçesinde de 7 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri köy ve mezra yollarını ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:30 Kaynak: AA
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