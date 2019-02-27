Siirt'te 26 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Siirt'te kar yağışı nedeniyle Pervari, Şirvan, Eruh'ta 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'te kar yağışı nedeniyle Pervari, Şirvan, Eruh'ta 26 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri yol açma çalışmaları başlattı.



Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Geçittepe, Kocaçavuş, Gökbudak, Düğüncüler, Yapraktepe, Bent, Söğütönü, Doğan, Belenoluk, Sarıyaprak köy gurup yolları, Şirvan ilçesine bağlı Çeltikyolu, Nallıkaya, Elmadalı, Yamaçlı, Cevizlik, Bardacık, Kesmetaş, Kayahisar, Suluyazı, Oya, Gözlüce, Ormanlı köy gurup yolları, Eruh ilçesine bağlı Okçular, Erkantepe, Doğanca, Cesurtepe köy yolları ulaşıma kapandı.



Ulaşımın sağlanması için İl Özel idare ekipleri yol açma çalışmaları başlattı. Köy yollarının açılması için 15 ayrı ekiple başlatılan çalışmalar devam ediyor.



İl Özel İdare Müdürlüğü, yola çıkacak vatandaşların araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurulması hususunda uyarıda bulundu. - SİİRT

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kar Yağışı Yurdu Terk Etmiyor! İstanbul'a Yeniden Karla Karışık Yağmur Geliyor

Son Dakika! Gezi Olayları Sırasında Hayatını Kaybeden Berkin Elvan'ın Kapsülle Başından Vurulduğu Yerde Keşif Yapılacak

Yerli Sürücüsüz Elektrikli Araç Yola Çıkmaya Hazır

Seçimlere Sayılı Günler Kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Paylaşım