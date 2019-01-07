Siirt'te 27 Köy Yolu Kardan Kapandı
1 saat önce
SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçeye bağlı 27 köyün yolu ulaşıma kapandı.
SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçeye bağlı 27 köyün yolu ulaşıma kapandı. Siirt
ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Pervari
, Eruh
, Şirvan
, Tillo
ve Baykan
ilçelerine bağlı 27 köyün yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı.
- Siirt
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:58 Kaynak: DHA
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