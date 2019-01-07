Son Dakika Haberleri: Siirt'te 27 Köy Yolu Kardan Kapandı

Siirt'te 27 Köy Yolu Kardan Kapandı

1 saat önce

SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçeye bağlı 27 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'te 27 Köy Yolu Kardan Kapandı, System.String[]
SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçeye bağlı 27 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Siirt ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Pervari, Eruh, Şirvan, Tillo ve Baykan ilçelerine bağlı 27 köyün yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı.

- Siirt

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:58 Kaynak: DHA

Siirt, Güncel
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